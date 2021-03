Tsjech Ondrej Kudela reist mee naar Wales ondanks racismerel

Slavia Praag-verdediger Ondrej Kudela is maandag gewoon met de Tsjechische nationale ploeg afgereisd naar Wales voor de WK-kwalificatiewedstrijd van zijn land van dinsdag in groep E, de groep van de Rode Duivels. Vooraf was het nog onduidelijk of Kudela kon afreizen. Slavia Praag maakte zich ongerust over de veiligheid van de verdediger in het Verenigd Koninkrijk nadat Kudela in de Europa League in opspraak kwam met een vermeende racistische opmerking naar Rangers-middenvelder Glen Kamara.