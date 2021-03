Bart De Wever over Let’s Go Urban: “Hardst mogelijke gevolgen” bij subsidiefraude

Kiel - Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is duidelijk. Als zou blijken dat Sihame El Kaouakibi zich schuldig maakte aan fraude met de stedelijke subsidies voor Let’s Go Urban (LGU), komen er harde gevolgen. Dat kondigde hij maandag aan op de Antwerpse gemeenteraad. Daar waren ook vragen over de continuïteit van het hele jongerenproject.

De mogelijke fraude met stedelijke middelen bij LGU gaf maandagavond aanleiding tot een reeks vragen in de Antwerpse gemeenteraad. Iedereen uitte zijn verbazing over de feiten die uitlekten. Bij PVDA, CD&V en Groen was er veel bezorgdheid over de jongeren van de werking van LGU.

“Elke steen moet in dit dossier worden omgedraaid, maar we mogen niet vergeten dat LGU op zich een mooi project is”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Nahima Lanjri. “Ook de bewindvoerster zegt dit en vraagt duidelijkheid over de middelen voor LGU. Als dat stedelijk geld er niet komt, dan staan veel jongeren in de kou. Zij mogen toch niet het slachtoffer van dit alles worden?”

Ook Imade Annouri (Groen) en Mie Branders (PVDA) delen deze bezorgdheid. Bij het uitbreken van de commotie over mogelijke financiële malversaties schorste de stad de subsidies aan LGU. Burgemeester De Wever zei dat er pas een beslissing kan worden genomen over deze subsidies als het onderzoek, dat de stad zelf voert, meer duidelijkheid geeft. Dat onderzoek zal over twee weken klaar moeten zijn. De vzw beschikt nu nog over voldoende middelen om de werking draaiende te houden tot eind april.

De Wever stelde de raadsleden hierover gerust. “De hal waar het Urban Center van LGU in is ondergebracht, is eigendom van de stad”, zegt De Wever. “Naast LGU hebben ook andere jongerenwerkingen er onderdak. Voor de jongeren van LGU willen we de continuïteit garanderen. Daar zullen we over waken.”

Sihame El Kaouakibi bij de opening van het Urban Center op het Kiel. — Patrick De Roo

“Zakt mijn broek van af”

Volgens Vlaams Belang-fractieleider Sam Van Rooy koos het stadsbestuur de foute prioriteit. Hij deelde de bekommernis niet over de jongeren van LGU.

“Hier zakt mijn broek van af”, zegt Van Rooy. “De voornaamste bekommernis van dit stadsbestuur moet de hardwerkende belastingbetaler zijn, die jarenlang zijn geld heeft zien verdwijnen in de zakken van El Kaouakibi. De voornaamste bekommernis van dit stadsbestuur moet zijn het terugvorderen van de onterecht uitgekeerde subsidiegelden. Ik hoor dit echter niet van dit stadsbestuur.”

Van Rooy heeft ook vragen over de interne controle bij de stad Antwerpen over het verstrekken en het besteden van de subsidiegeld. “Hoe komt het dat deze vrij opzichtige factuurvervalsingen in al die jaren nooit zijn opgemerkt”, vraagt Van Rooy. “Misschien moet Audit Vlaanderen worden ingeschakeld om te onderzoeken of de stad wel voldoende controleerde.”

De Wever zei dat er geen enkele twijfel rond bestaat over wat er zal gebeuren als er daadwerkelijk fraude wordt vastgesteld. “Er zullen de hardst mogelijke gevolgen aan worden gegeven”, zegt De Wever. “Ik heb er ook geen enkel probleem mee om een ander auditbureau te vragen om ons intern controlemechanisme te controleren en te kijken of er iets fout is gelopen.”