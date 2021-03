Verdediging agent die voor dood George Floyd terechtstaat: “Hij volgde exact zijn training”

Op de eerste procesdag tegen Derek Chauvin in de Amerikaanse stad Minneapolis heeft de verdediging verklaard dat de ex-politieagent gewoon zijn training uitvoerde. George Floyd zou, in tegenstelling tot de officiële doodsoorzaak, aan een overdosis drugs overleden zijn.

Het proces ging van start met het betoog van de openbaar aanklager, die stelde dat Chauvin zijn politiepenning “verraadde” door in mei vorig jaar zijn knie bijna 9 minuten lang op de hals van George Floyd te drukken. Agenten zweren volgens de aanklager bij hun indienstneming dat ze nooit onnodig of buitensporig geweld zullen gebruiken, iets wat Chauvin volgens hem wél deed toen hij “Floyd verpletterde tot het leven uit hem was geperst”. Aanklager Jerry Blackwell speelde daarop de video van de arrestatie, gemaakt door een omstaander, af.

Foto: REUTERS

Chauvins verdediging gaf toe dat het schokkend was om de beelden van Floyds dood te zien, maar beweerde dat de agent “exact” uitvoerde waarvoor hij tijdens zijn 19 jaar lange carrière getraind was. “Het gebruik van geweld is niet aantrekkelijk, maar is een essentieel onderdeel van politiewerk”, verklaarde hoofdadvocaat Eric Nelson.

Hoewel de officiële doodsoorzaak moord is, pleitten de advocaten van Chauvin dat Floyd vooral overleed door zijn druggebruik en onderliggende medische problemen. Ze verklaarden ook dat de arrestatie chaotisch verliep en dat de schreeuwende omstaanders de aandacht van de zorg voor Floyd afleidden.

Getuigen

Volgens de openbaar aanklager zou iemand die een overdosis zware pijnstillers had genomen niet schreeuwen dat hij niet kan ademen of om zijn moeder roepen. De arrestatie, omdat Floyd mogelijk een vals bankbiljet zou gebruikt hebben, was overigens niet eens nodig, klonk het: hij had gewoon gedagvaard kunnen worden.

Een medewerkster van de noodlijn 911 kwam getuigen dat zij politie ter plaatste stuurde, maar daarna in ongeloof via bewakingsbeelden toekeek hoe de arrestatie verliep. “Mijn instinct zei me dat er iets mis was.” Ze belde uiteindelijk een politiesergeant.

Een andere getuige verklaarde dat ze de arrestatie filmde omdat de politie daar altijd kwam en altijd met mensen “rommelde”. “Het is niet juist.”

Black Lives Matter

De dood van Floyd, een zwarte man, tijdens een hardhandige arrestatie door een blanke politieagent, leidde wereldwijd tot protesten tegen racisme en politiegeweld. Op de eerste dag van het proces werd in de pleidooien niet verwezen naar ras of racisme. Bij de juryselectie werden kandidaten wel ondervraagd over hun mening over Black Lives Matter of racisme bij de politie.

Het proces vindt plaats in een sterk beveiligde rechtszaal, met onder meer troepen van de Nationale Garde present. Op de eerste procesdag voerden betogers actie in de buurt. Bij de start van het proces knielde de familie van Floyd 8 minuten en 46 seconden in stilte, verwijzend naar de tijd dat Chauvin zijn knie tegen de nek van Floyd drukte tijdens diens arrestatie.

Foto: REUTERS