Coronacijfers blijven stijgen (maar stijging lijkt af te vlakken)

De coronacijfers in ons land blijven stijgen. Zowel het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames als overlijdens gaat omhoog, blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Al lijkt de snelheid waarmee die cijfers de hoogte ingaan wel af te vlakken.

Tussen 20 en 26 maart werden dagelijks gemiddeld 4.751 nieuwe gevallen van Covid-19 geregistreerd, een toename van 17 procent in vergelijking met de week ervoor. Die stijging is wel minder dan de voorbije dagen: toen ging het respectievelijk om 32, 31, 27 en 22 procent. Sinds het begin van de pandemie werden in ons land in totaal 872.936 gevallen opgetekend.

Het reproductiegetal (het aantal mensen dat een besmet persoon op zijn beurt besmet, nvdr.) bedraagt nu 1,09. De positiviteitsratio van de 66.900 tests die dagelijks gemiddeld werden afgenomen bedraagt 7,7 procent.

Tussen 23 en 29 maart waren er dagelijks gemiddeld 241,1 ziekenhuisopnames, een stijging van 18 procent tegenover de vorige referentieperiode. Er liggen nu 2.818 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 739 op intensive care.

In dezelfde periode stierven gemiddeld 26,6 mensen per dag aan het virus. Nog steeds een stijging met 3,9 procent, maar toch opmerkelijk minder dan de 17,9 procent waarmee het aantal overlijdens maandag nog steeg. De dodentol sinds het begin van de pandemie staat nu op 22.921.