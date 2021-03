Belgische onderzoekers stap dichter bij behandeling van agressieve hersenkanker

Een onderzoeksteam onder leiding van twee professoren van het VIB-VUB Centrum voor Structurele Biologie heeft in samenwerking met collega’s van de KU Leuven een belangrijke stap gezet in de behandeling van glioblastomen, gekend als agressieve hersenkankers. De immuuncellen die de tumoren stimuleren, werden in kaart gebracht en kunnen nu als basis dienen voor de ontwikkeling van een immuuntherapie die de kanker bestrijdt.

Een glioblastoom is een zeer kwaadaardige primaire hersentumor die bekendstaat als moeilijk te behandelen. De micro-omgeving van de glioblastoma-tumor bestaat uit kankercellen en infiltrerende immuuncellen, zoals macrofagen. Het zijn die macrofagen die worden misbruikt om de groei van de tumor te stimuleren en de doeltreffendheid van immuuntherapie te ondermijnen.

“Macrofagen zijn de volgende stap in kankerimmuuntherapie. Zij kunnen de groei van de tumor ofwel stimuleren ofwel blokkeren. Bij glioblastoma zijn deze cellen in grote aantallen aanwezig en helaas stimuleren zij de groei van de tumor. Wij willen een moleculaire switch vinden die hen in de juiste richting duwt, door er toxische cellen van te maken die de tumor aanvallen”, legt professor Kiavash Movahedi van VIB-VUB uit.

Nu ze de immuuncellen in kaart gebracht hebben, proberen de onderzoekers ze beter te begrijpen, om ze dan uiteindelijk in te zetten tegen de hersentumor zelf. Het blijkt al dat macrofagen in verschillende vormen voorkomen en een verschillende invloed hebben op de groei van de tumor.

“Het zal interessant zijn om te ontdekken hoe verschillende soorten macrofagen precies werken binnen glioblastoma-tumoren en hoe we deze kennis kunnen omzetten in gerichte behandelingen”, zegt professor Jo Van Ginderachter (VIB-VUB).