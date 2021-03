Intensivist Geert Meyfroidt waarschuwt voor zorgwekkende cijfers op intensieve zorg: “Niet elk ziekenhuis heeft nog bedden op overschot”

Intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven) heeft in het VRT-programma ‘De afspraak’ gewaarschuwd dat de situatie op de verschillende afdelingen intensieve zorg in ons land erg zorgwekkend is.

“Momenteel zijn ongeveer 1.900 van de 2.000 bedden op intensieve zorg in ons land bezet (Covid- en niet-Covidpatiënten bij elkaar opgeteld, nvdr.). Dat betekent dat er niet in elk ziekenhuis nog bedden op overschot zijn”, klinkt het. Er liggen nu in totaal 739 Covid-patiënten op intensieve zorg. En dat aantal blijft elke dag stijgen, aldus Meyfroidt. Ter vergelijking: op het hoogtepunt van de eerste golf lagen er 1.280 Covid-patiënten op intensieve zorg, op de piek van de tweede golf waren dat er bijna 1.500.

“We proberen de reguliere zorg zoveel als mogelijk te laten doorgaan, maar elke Covid-patiënt die erbij komt, duwt geleidelijk aan een niet-Covidpatiënt weg. Als er nu een ramp gebeurt, dan wordt het erg complex.” Meyfroidt waarschuwt dan ook dat we absoluut moeten vermijden dat er extra bedden moeten worden gecreëerd op intensieve zorg. “Dat hebben we in de eerste en tweede golf moeten doen, maar dan krijg je echt een overbelasting van het systeem. Tijdens de eerste golf was er in die extra bedden ongeveer 6 procent meer sterfte.”