Thierry Henry na pauze op sociale media: “Genoeg is genoeg”

Thierry Henry, enkele jaren geleden nog assistent-bondscoach bij de Rode Duivels, reageerde bij BBC voor het eerst op de pauze die hij heeft ingelast op al zijn sociale media-accounts omwille van racisme en pesterijen. “Het is te gemakkelijk om een account aan te maken en overal mee weg te komen.”

Enkele dagen geleden kondigde de Franse ex-voetballer zijn pauze in. Hij hoopt hiermee een duidelijke boodschap af te geven. “Het was dringend tijd om een statement te maken. Ik wil duidelijk maken dat het niet oké is om online mishandeld of gepest te worden. De impact van zulke dingen op de mentale gezondheid mag niet onderschat worden, er zijn hierdoor zelfs al zelfmoorden gebeurd. Genoeg is genoeg, we moeten dringend actie ondernemen.”

“Het internet is geen veilige plaats meer”, ging de voormalige steraanvaller verder. “Wilfried Zaha (aanvaller van Crystal Palace, nvdr) zegt zelfs dat hij schrik heeft om reacties op zijn sociale media te bekijken. Dit valt echt niet te accepteren. Het is veel te makkelijk om mensen te kwetsen, en dan ongestraft te blijven en verschuild te blijven achter valse accounts”, besluit Henry.