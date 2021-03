Wereldleiders schrijven gezamenlijk opiniestuk over aanpak pandemie: “Iedereen veilig of niemand veilig”

In een open brief die dinsdag wordt gepubliceerd in tientallen kranten uit de hele wereld, pleit een 25-tal wereldleiders voor de totstandkoming van een nieuw internationaal verdrag voor pandemieparaatheid en -respons. “Wij zijn ervan overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid is om, als leiders van naties en internationale instellingen, ervoor te zorgen dat de wereld lering trekt uit de Covid-19-pandemie”, luidt het.