Sharon Stone onthult in memoires: “Grootmoeder sloot mij en mijn zus op in een kamer, waarna grootvader ons misbruikte”

Sharon Stone heeft in haar biografie onthuld dat zij en haar zus als kind seksueel misbruikt zijn door hun grootvader. Haar grootmoeder zou het misbruik zelfs gefaciliteerd hebben.

De 63-jarige Hollywoodactrice beschrijft in het boek hoe zij en haar zus Kelly als peuters door hun grootmoeder werden opgesloten in een kamer, waar hun grootvader hen dan molesteerde.

Toen Stone 14 jaar oud was, overleed haar grootvader. Naar eigen zeggen porde ze bij die gelegenheid in zijn doodskist, om toch maar zeker te zijn dat de man dood was. “De bizarre genoegdoening dat hij eindelijk dood was, sloeg me keihard in het gezicht. Ik keek naar Kelly – die toen 11 was – en zij begreep net als ik: het was voorbij.”

