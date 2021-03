Alleenstaande vrouw (68) overleden na woningbrand in Tienen

Tienen / Goetsenhoven - In de Tiense deelgemeente Goetsenhoven is in de nacht van dinsdag op woensdag een alleenstaande vrouw overleden na een woningbrand.

Het vuur ontstond in de keuken op de benedenverdieping van de woning aan de Tiensebaan in Goetsenhoven, zo bevestigt het parket van Vlaams Brabant.

Toen de hulpdiensten toekwamen, had de rook zich al volledig in de woning verspreid. “Het ging om een uitslaande brand, die door de buren werd gemeld”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V) van Tienen. “De brandweer deed er alles aan om het vuur te blussen. Helaas kon de bewoonster, een alleenstaande 68-jarige vrouw, niet meer gered worden.”

Volgens de burgemeester kwam het parket ter plaatse om de oorzaak van de brand te achterhalen. Dat concludeerde dat het vuur accidenteel is, dat er dus geen kwaad opzet in het spel is.