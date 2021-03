Hondenuitlater Lady Gaga mag ziekenhuis na maand verlaten: “Mijn long genas niet, het schot had het weefsel getekend als een brandwond”

Ryan Fischer, de hondenuitlater van Lady Gaga, heeft het ziekenhuis in Los Angeles na een maand verlaten. De man werd eind februari overvallen en beschoten toen hij de honden van de Amerikaanse zangeres uitliet. In een video op Instagram deelt Fischer nu het verhaal van zijn revalidatie.

Fischer werd bij de ontvoering van de honden in de borst geschoten. “In eerste instantie zag ik het genezingsproces helemaal zitten, ondanks het emotionele trauma. Maar ik bleef moeizaam ademhalen, er kwamen vreemde geluiden uit mijn borstkas. Het was snel duidelijk: mijn long genas niet. Het schot had het weefsel getekend als een brandwond”, zegt de man over de complicaties tijdens zijn genezingsproces. Finaal moesten delen van de beschadigde long operatief verwijderd worden.

De moeizame weg naar herstel heeft Fischer wel een les geleerd, zegt hij. “Een trauma verwerken is veel meer dan omgaan met een ongelukkig moment in het leven. De reis is moeilijk en pijnlijk. Maar ik hou me nu niet meer bezig met nutteloze kwesties zoals het dragen van skinny jeans. Ik apprecieer de absurditeit, het wonder en de schoonheid van het leven.”

Twee gewapende mannen konden twee van de drie honden van Lady Gaga meenemen tijdens de ontvoering in februari. De dieren werden enkele weken later ongedeerd teruggevonden, maar de daders zijn nog niet opgepakt.