Schandaal bij Japans ministerie van Volksgezondheid: werknemers overtraden coronaregels

Het Japanse ministerie van Volksgezondheid heeft zich de woede van de bevolking op de hals gehaald, nu aan het licht is gekomen dat ambtenaren de coronamaatregelen hebben geschonden tijdens een diner in Tokio.

Het schandaal gaat om 23 ambtenaren die een feestje in een restaurant bijwoonden, dat tot middernacht heeft geduurd. Hoewel vele beperkingen in de Japanse hoofdstad al zijn opgeheven, moeten restaurants en bars wel om 21 uur de deuren sluiten. Dat is een onderdeel van de inspanningen om de coronabesmettingen onder controle te houden.

Minister van Volksgezondheid Norihisa Tamura verontschuldigde zich dinsdag voor het feit dat leden van zijn ministerie het vertrouwen van de bevolking hebben beschaamd. Dat 23 werknemers van het ministerie bijeenkwamen in een restaurant voor een feestje vorige week - sommigen droegen ook geen mondmaskers - is een “abnormaal hoog aantal en een groot probleem”, aldus de minister.

Het ministerie staat in de frontlinie in de strijd tegen de pandemie in Japan en is verantwoordelijk voor de uitrol van het vaccinatieprogramma. Dat boekt echter maar trage vooruitgang, vergeleken met sommige andere landen. Ook probeert het ministerie maatregelen te handhaven, waarbij mensen in groepen van maximum vier personen mogen bijeenkomen om te eten en de contacten met naaste familieleden en collega’s worden beperkt.