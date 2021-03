Douaniers dreigen met staking “als regering niet dringend zorgt voor extra personeel”

Het douanepersoneel dreigt met zware acties vanaf volgende week indien de regering niet dringend zorgt voor extra personeel.

Het vakbondsfront bij de douane heeft een actieaanzegging ingediend. Als de regering niet over de brug komt, volgen vanaf volgende week 7 april acties. “Het kan gaan om stiptheidsacties, maar ook om stakingen”, waarschuwt Luc Martony, voorzitter van de socialistische overheidsvakbond ACOD Financiën.

Het is de bedoeling wekelijks een 24 urenactie te houden. Dat kan ook het geval zijn op de verschillende luchthavens van het land.

De douane is chronisch onderbemand, aldus de bonden. Ze eisen extra aanwervingen. Ook moet het eerstelijnspersoneel bij de douane - dat zij aan zij werkt met de politie - in aanmerking komen om prioritair een coronavaccin te krijgen.

De douanediensten kunnen door het tekort aan personeel en de vele extra taken niet meer hun taken naar behoren vervullen, zegt vakbondsman Martony. “Door het personeelstekort zijn er nu Franstalige douaniers actief in de Antwerpse haven. Ook op de luchthaven van Zaventem is er grote ontevredenheid. Mensen kunnen moeilijk nog verlof krijgen.” Maar vooral op de Luikse luchthaven zou er nood zijn aan extra personeel.