Vijfenveertig doden bij eerbetoon aan overleden Tanzaniaanse president

Bij een eerbetoon aan de overleden Tanzaniaanse president John Magufuli zijn op 21 maart in totaal 45 mensen om het leven gekomen.

“Er waren veel mensen die het stadion in Dar es Salaam wilden binnengaan, en enkelen hadden geen geduld”, aldus Lazaro Mambosasa, commandant van de regionale politie. “Ze forceerden de inkom en dat veroorzaakte een stormloop.” Tot op heden hadden de autoriteiten nog geen dodentol gecommuniceerd. Het Franse nieuwsagentschap AFP had bericht dat vijf mensen, een vrouw en vier kinderen, om het leven waren gekomen. Ook werden 37 gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar de meerderheid kon intussen opnieuw naar huis.

Enkele dagen na de bekendmaking van het overlijden van de president op 17 maart, kwamen tienduizenden mensen naar het stadion Uhuru om eer te betuigen aan Magufuli. Zijn lichaam lag opgebaard in het stadion.

De 61-jarige staatsleider was aan de macht sinds 2015 en is op 17 maart overleden aan hartproblemen, aldus de autoriteiten. Volgens de oppositie echter zou de president een week eerder zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19. Zelf had hij de impact van het coronavirus steeds geminimaliseerd en geweigerd om maatregelen te treffen tegen het virus.

Foto: AFP