AstraZeneca-vaccin krijgt nieuwe naam

Het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca heet voortaan Vaxzevria. Dat meldt het Zweedse gezondheidsinstituut op basis van gegevens van het Europese geneesmiddelenbureau EMA.

Op 25 maart keurde het EMA de naamsverandering van het AstraZeneca-vaccin goed. Voortaan gaat het vaccin dus door het leven als Vaxzevria en dat gaat onder meer gepaard met een nieuwe verpakking. Het gaat louter om een naamsverandering, het vaccin zelf blijft onveranderd.

Het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut is al even het zorgenkindje van de Europese vaccinstrategie. Op 29 januari kreeg het vaccin groen licht van het EMA, maar verschillende landen, waaronder België, beslisten om het in eerste instantie enkel bij personen jonger dan 55 toe te dienen.

Begin deze maand schortten verschillende Europese landen de toediening van het AstraZeneca-vaccin tijdelijk op, omdat er sprake was van enkele gevallen van bloedklonters en een te laag aantal bloedplaatjes. Het EMA herbevestigde op 18 maart dat het vaccin wel degelijk veilig en effectief is en dat de voordelen zwaarder doorwegen dan de nadelen, maar onderzoekt de zaak nog verder.

Bovendien haalde het bedrijf ook de toorn van de Europese Unie op zich door de beloofde leveringen telkenmale terug te schroeven. Dat resulteerde in hoog oplopende spanningen tussen de EU enerzijds en het Verenigd Koninkrijk anderzijds, waardoor AstraZeneca-vaccins die in Europa worden geproduceerd, niet langer naar het VK worden gestuurd. De EU wil ook niet langer vaccins uitvoeren naar landen waar de epidemiologische situatie veel beter is of landen waar de vaccinatiegraad al hoog is. Bij de Commissie beklemtoont men dat er geen sprake is van een exportverbod. Wel wil ze nadrukkelijker verzekeren dat Europese burgers “hun eerlijk deel” krijgen. Er lopen momenteel onderhandelingen met het VK om de plooien glad te strijken.