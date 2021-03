Gejuich en getoeter wanneer schepen eindelijk weer door het Suezkanaal kunnen varen na bevrijding containerschip

437 schepen stonden dagenlang aan te schuiven om door het Suezkanaal te kunnen varen nadat het reusachtige containerschip Ever Given vast kwam te zitten. Het schip werd maandag losgetrokken en kon eindelijk zijn reis verderzetten. Toen het schip weer het ruime sop kon kiezen en het zeeverkeer zich weer in beweging zette, juichten zeemannen en toeterden schepen om hun blijdschap te tonen. Rederijen schatten echter dat het nog een week kan duren vooraleer de file die ontstond door de Ever Given, weggewerkt is.