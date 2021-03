Decorbouwer brengt Tomorrowland naar je tuin of slaapkamer (maar dan moet je diep in de buidel tasten)

/ Beerse - De Belgische decorbouwer Phixion, die meewerkt aan het hoofdpodium van Tomorrowland en ook internationaal scoort, moet door de pandemie noodgedwongen bijsturen. Daarom maakt het nu belevingsruimtes voor je huis of tuin. “De ultieme coronaverwennerij”, noemen ze het zelf. Prijzen beginnen bij 4.000 euro (binnen) en 18.500 euro (buiten).

Er is Tomorrowland, waar decorbouwer Phixion uit Beerse al acht zomers sleutelt aan het indrukwekkende hoofdpodium. Maar het bedrijf is net zo goed betrokken bij Graspop, de Lokerse Feesten, We Can Dance en festivals van Saudi-Arabië – waar met het grootste podium in het Midden-Oosten een wereldrecord werd gehaald – tot Las Vegas. Met succes: Phixion draaide in 2019 een omzet van 5,5 miljoen euro.

Foto: Phixion

Toen ging de eventsector op slot in maart 2020, en vielen de activiteiten stil. Daarom werd nu een aparte bedrijfstak opgericht: HoXper (Home & Holiday Experience). Die moet die festivalbeleving naar je thuis brengen, met gethematiseerde ruimtes voor pakweg in je tuin of slaapkamer. “Minimalisme is niet ons ding. Ons motto luidt: More is more and less is a bore. We zien dit dan ook als de ultieme coronaverwennerij”, zegt CEO Philip Van Den Langenbergh.

Het bedrijf biedt onder meer een she shed voor vrouwen aan, een slaapkamer, bar of eetruimte, en zelfs een pool house en home office. Maar dat komt wel met een prijskaartje: een ruimte binnen heb je vanaf 4.000 euro (slaapkamer), buiten betaal je minstens 18.500 euro (home office). De productietijd neemt zes tot acht weken in beslag, de plaatsing duurt drie tot vijf werkdagen.

Foto: Phixion

Foto: Phixion