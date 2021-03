Auto crasht tegen boom na politieachtervolging, inzittenden slaan op de vlucht

Dendermonde / Oudegem - Na een achtervolging door de politie knalde een auto met Franse nummerplaat in Hof ten Bos in Oudegem tegen een boom. De inzittenden konden vluchten. De politie zocht met man en macht maar kon de inzittenden niet vinden.



De feiten vonden maandagavond laat plaats, rond 22.45 uur. Een politiepatrouille zag een verdacht voertuig met Franse nummerplaat en wilde dat controleren, maar de bestuurder gaf plankgas en reed zich in een onverlicht stuk midden in de velden in Oudegem vast. Met een klap kwam de wagen tot stilstand tegen een boom.

Speurhond, drone en helikopter ingezet

De personen die in de auto zaten namen de benen en verdwenen in het groen van de Dendermondse deelgemeente. De politie kamde het gebied rondom het ongeval uit, met behulp van korpsen uit het omliggende, een speurhond, een drone en de helikopter van de federale politie. Die beschikt over een warmtecamera, zodat personen die zich verschuilen makkelijker opgespoord kunnen worden.



Voorbij middernacht werd de actie zonder resultaat gestaakt. De lokale politie bleef nog patrouilleren in het gebied rond Hof ten Bos, maar de verdachten werden niet meer aangetroffen. Waarom ze het hazenpad kozen is tot nu onduidelijk.