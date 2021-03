Weinig animo voor nieuw exitplan van de experten: “Het was een brainstorm van hen, geen politieke vraag”

Er lijkt voorlopig weinig politiek enthousiasme te zijn voor het voorstel van enkele leden van de GEMS om een nieuw exitplan op te stellen. Daarbij zouden versoepelingen weer gekoppeld worden aan drempelwaarden in plaats van aan concrete datums.

Het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) laat kort weten dat het voorstel “een brainstorm is van de experten en geen politieke vraag”. “Meer hebben we daar niet aan toe te voegen”, klinkt het nog. De woordvoerder van premier Alexander De Croo (Open VLD) verwijst door naar coronacommissaris Pedro Facon. Maar die liet maandag al eenzelfde reactie optekenen als minister Vandenbroucke.

Het plan, dat uit de koker komt van motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent), wordt onder anderen gesteund door Steven Van Gucht. Het bestaat erin om niet met data te werken om sectoren te heropenen, maar met drempelwaarden. Concreet zouden dan bijvoorbeeld de kappers pas kunnen openen wanneer het aantal ziekenhuisopnames onder een welbepaald aantal zakt. “Ik begrijp dat men datums wil communiceren, want het is heel moeilijk om perspectief te bieden aan sectoren als je geen tijdlijn geeft”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Maar wij gaan nu nadenken over welke epidemiologische drempels we willen halen. We willen de datums die de politiek eerder communiceerde niet in vraag stellen, maar we willen wel epidemiologisch zeker zijn dat versoepelingen veilig kunnen.”

