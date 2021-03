Steven Van Gucht: “Druk op intensieve zorgen neemt snel toe, nog tien dagen om situatie te keren”

De coronacijfers in ons land blijven stijgen, met name de druk op de diensten intensieve zorg in de Belgische ziekenhuizen neemt toe. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de persconferentie van Sciensano. “Aan dit tempo bereikten we tegen 10 april de grens van 1.000 patiënten op intensieve zorg, we hebben nog een tiental dagen om de situatie te keren”, klinkt het.

“Alle cijfers staan nog altijd in het rood. Met name de belasting op intensieve zorg neemt snel toe”, aldus Van Gucht. “Momenteel liggen er 739 patiënten op intensieve zorg, een stijging met 25 procent procent op weekbasis. Aangezien er elke dag een stuk minder patiënten ontslagen dan opgenomen worden, neemt de belasting snel toe. Aan dit tempo zullen we tegen 10 april de grens van 1.000 patiënten op intensieve zorg bereiken. Gelukkig stijgt het aantal besmettingen minder snel: hopelijk betekent dit dat binnenkort ook de ziekenhuisopnames minder sterk zullen stijgen. We hebben nog een tiental dagen om de situatie te keren. Mits een goede opvolging van de basismaatregelen is dit mogelijk.”

“Het aantal besmettingen stijgt het minst bij de tachtigers, het meest bij de veertigers”, aldus Van Gucht. “Bij kinderen en tieners is de stijging gezakt tot 15 procent. Tieners blijven wel de groep uitmaken waar afgelopen week het hoogste aantal nieuwe besmettingen werd vastgesteld. Er werden nog nooit zoveel tests uitgevoerd als afgelopen week: gemiddeld 67.000 testen per dag. Desondanks blijft het percentage positieve tests nog vrij hoog, wat wijst op een intense circulatie van het virus.”

Lenteweer

“Of het goede weer helpt in de strijd tegen het coronavirus? Zeker: we kunnen nu makkelijker buiten leven en afspreken, en daar is het altijd veiliger dan binnen”, aldus Van Gucht. “Het grote verschil is namelijk dat fijne druppels of aerosolen buiten nauwelijks kans maken om iemand te besmetten, omdat ze heel snel vervliegen in de buitenlucht. Let op: we kunnen ook buiten nog wel degelijk iemand besmetten, op korte afstand of door direct fysiek contact.”

“Ook het feit dat we ramen en deuren nu vlugger zullen openzetten, helpt om de lucht te verversen. Dat zal ook de scholen na de paasvakantie toelaten om de lucht in de klassen makkelijker te verversen”, aldus Van Gucht. “Bovendien zal meer zonlicht ervoor zorgen dat het virus sneller gedood wordt: meer UV-licht breekt het virus op oppervlakken af. In de winter en bij donkere omstandigheden kan het virus daar makkelijk meerdere dagen overleven, in direct zonlicht maar enkele minuten.”