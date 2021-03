Zaak-El Kaouakibi uitgesteld tot 20 april, bewindvoerder bevestigt details uit rapport: “Geen doekjes om winden”

Antwerpen - De ondernemingsrechtbank van Tongeren heeft het dossier rond Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi en haar vzw ‘Let’s go Urban’ uitgesteld tot 20 april. Aanleiding is de ziekenhuisopname na een coronabesmetting van één van de advocaten van El Kaouakibi. Op die zitting moet er dan duidelijkheid komen of de voorlopige bewindvoerder Annemie Moens haar opdracht mag verderzetten.

Na de zitting liet de voorlopige bewindvoerder weten dat het een gebaar van hoffelijkheid was dat de zitting werd uitgesteld naar 20 april. “Eigenlijk heeft men zich verzet tegen mijn aanstelling. De voorzitter in kort geding, die oordeelt niet over de grond van de zaak maar over of het nodig was om die voorlopige bewindvoerder aan te stellen.”

Bewindvoerder: “Ik hoef daar geen doekjes om te winden als ik bepaalde vaststellingen doe”

Ook bevestigde de voorlopige bewindvoerder de details van haar voorlopige rapport die in de media verschenen zijn. “Ik doe mijn vaststellingen en ik hoef daar geen doekjes om te winden als ik bepaalde vaststellingen doe of als ik met bepaalde vragen blijf zitten. Er zijn nog altijd bepaalde vragen die moeten opgelost worden. En elke dag komt er nog bijkomende informatie binnen.”

LEES OOK. Sihame El Kaouakibi neergesabeld in rapport: verdwenen boekhouding, geen geld voor jongeren, en mogelijk nog meer lijken uit de kast (+)

“Ik heb mijn eigen onderzoek gedaan op basis van de vragen die gekomen zijn, ook op basis van het onderzoek van de stad Antwerpen, om te zien wat er nu eigenlijk aan de hand is. Er zijn zaken die opgelost zijn kunnen worden, zoals de verkeerde stortingen waarvan eerder al sprake was. Dat was inderdaad een verkeerde storting die is binnengekomen en opnieuw is buitengegaan.”

“Er zijn duidelijke vaststellingen, zoals de beruchte keuken, dat is heel duidelijk. Het is een constructie om er zorg voor de dragen dat het privé-initiatief binnen de BV Point Urbain, dat de belofte heeft gedaan tegenover de eigenaar-verhuurder, dat ze zouden zorgen voor de restauratie, inrichting enzovoort. Iemand moet dat betalen op één of andere manier.”

Moens bevestigde ook dat er een slordige boekhouding aanwezig was. “Maar of er een persoonlijke verrijking is, weet ik niet. Ik zie niet waar het geldspoor naar toe gaat. Ik zie wel dat er een afwending is van middelen van de vzw naar andere vennootschappen waarin mevrouw El Kaouakibi betrokken is of was.”