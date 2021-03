Vanaf 1 april schakelt heel Vlaanderen over op nieuwe ‘blauwe zak’, maar wat mag daar nu eigenlijk allemaal in?

Vanaf donderdag 1 april mogen alle Vlamingen hun yoghurtpotjes en botervlootjes gewoon bij het pmd-afval gooien. Want vanaf dan wordt in alle Vlaamse gemeenten de nieuwe blauwe pmd-zak in gebruik genomen. Begin dit jaar gebeurde dat al in Brussel, na de zomer is Wallonië aan de beurt. Wat mag je voortaan bij het pmd-afval gooien? En kosten die nieuwe zakken meer?