Vier jongemannen in de cel voor verkrachting van minderjarige meisjes: “Ze wilden ons als prostituees aanbieden op het internet”

Brussel / Schaarbeek - Vier jongemannen van 18 en 19 jaar oud zijn vorige week donderdag door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor de verkrachting van twee meisjes van 14 en 15 jaar oud. Het gaat om twee meisjes die als vermist waren opgegeven nadat ze uit een ziekenhuis waren verdwenen. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De raadkamer heeft maandag de voorlopige hechtenis van de vier verdachten met een maand verlengd.

Op 21 maart had het Brusselse gerecht een opsporingsbericht verspreid voor twee meisjes van 14 en 15 jaar oud die verdwenen waren uit het kinderziekenhuis Koningin Fabiola. Drie dagen later kon de politie de twee meisjes terugvinden in een hotel in Schaarbeek. Daar zouden ze twee nachten hebben doorgebracht in het gezelschap van vier jongemannen.

Volgens de meisjes zouden die vier hen verkracht hebben, en waren ze van plan hen als prostituees aan te bieden op gespecialiseerde internetsites. De vier jongemannen konden opgepakt worden en werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.