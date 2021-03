BioNTech wil kwart meer vaccins produceren dan verwacht

Het Duitse laboratorium BioNTech en zijn Amerikaanse partner Pfizer willen in 2021 tot 2,5 miljard vaccindoses produceren, een kwart meer dan aanvankelijk aangekondigd. Dat meldt BioNTech dinsdag. Volgens topman Ugur Sahin is er bovendien nog ruimte voor een verdere verhoging. Tot hiertoe was er sprake van 2 miljard doses.

De productiecapaciteit zal stijgen als gevolg van een “optimalisatie van het productieproces”, de “uitbreiding van het productienetwerk” en de toestemming om zes doses uit één flacon te halen, legt het bedrijf uit in een communiqué.

Het middel van Pfizer/BioNTech was vorig jaar als eerste coronavaccin goedgekeurd in de Europese Unie en de Verenigde Staten. De distributie van het vaccin bleek echter uitdagend te zijn, omdat het middel op zeer lage temperaturen bewaard moest worden. Sahin verwacht dat daar in de tweede helft van het jaar verandering in komt. Dan moet er een kant-en-klare variant van het vaccin beschikbaar komen die ook in koelkasten bewaard kan worden. Dan kunnen bijvoorbeeld huisartsen en apotheken een grotere rol spelen bij vaccinatiecampagnes.

Tot en met 23 maart hadden BioNTech en Pfizer wereldwijd al meer dan 200 miljoen doses van hun coronavaccin verzonden. Er zijn voor dit jaar bestellingen geplaatst voor meer dan 1,4 miljard doses, en er zijn “gesprekken aan de gang over verdere leveringen”.