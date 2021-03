18.250 dosissen lachgas in beslag genomen tijdens grootschalige controleactie

Bij een grootscheepse controleactie die plaatsvond van donderdag 25 maart tot en met zondag 28 maart hebben de politie- en douanediensten 18.250 dosissen lachgas in beslag genomen. Dat meldt de federale politie dinsdag. In totaal werden 1.778 personen gecontroleerd, van wie er 159 drugs bleken bij te hebben. 29 personen waren onder invloed, 25 personen werden gerechtelijk aangehouden en 12 voertuigen werden in beslag genomen.

De controleactie was een samenwerking met de politie- en douanediensten van Nederland, Luxemburg en Frankrijk, en kaderde in de ‘Hazeldonk’-samenwerking – een samenwerking tussen de Beneluxlanden en Frankrijk in de strijd tegen drughandel en drugtoerisme.

“Waar vroeger de focus lag op drugstoerisme, is die nu verhuisd naar redistributienetwerken”, zegt de federale politie. “Een van de pijlers binnen de samenwerking is de informatie-uitwisseling en die heeft bij deze actie duidelijk gewerkt. Een controle in Nederland donderdagavond leverde informatie op die leidde tot de ontdekking van een cocaïnewasserij in Arendonk vrijdagochtend, met 11 arrestaties en een inbeslagname van 51 kilo cocaïne tot gevolg.”

Ook elders werden verschillende personen opgepakt. Zo werden in Moelingen (Limburg) 3 Albanezen tegengehouden in een voertuig die een 300-tal bankbiljetten van 10 euro en 8.000 cannabiszaadjes bij zich hadden, verstopt onder valse bodems van dozen Pringles-chips. In Luxemburg trof de federale wegpolitie in een verborgen ruimte van een voertuig 2.054,7 gram heroïne en 202,7 gram ketamine aan, en 100 kg lachgas in een andere wagen. In Luik stootte de politie dan weer op 3 kilogram cocaïne en een handvuurwapen, verstopt in een bestuurderszetel en in de dakbekleding.

In Antwerpen probeerde een man met 1,2 kilogram cocaïne nog te ontkomen aan de politie, werd een Bulgaar opgepakt met 450 cannabisstekjes en twee Nederlanders met 50 liter aceton, een product dat gebruikt kan worden bij cocaïne-extractie of bij het productieproces van de synthetische drug MDMA.

“Tijdens deze actie werden er drie voertuigen aangetroffen met een professioneel ingebouwde ruimte, een fenomeen dat we steeds meer opmerken”, aldus nog de politie.