UEFA bevestigt: Manchester City en Dortmund bekampen elkaar op eigen terrein in Champions League

Beide wedstrijden van de kwartfinale in de Champions League tussen Manchester City en Borussia Dortmund worden wel degelijk op de eigen velden afgewerkt. Dat nieuws bracht het bestuursorgaan van de UEFA dinsdag naar buiten.

City, autoritair aan de leiding in de Premier League, speelde beide achtste finales tegen Borussia Mönchengladbach in de Puskas Arena in Boedapest omwille van Duitse quarantainevoorschriften, die inmiddels zijn versoepeld.

City kan met andere woorden op 6 april gastheer spelen voor Dortmund in het eigen Etihad Stadium en op 14 april aantreden in het Signal Iduna Park in Duitsland.

De UEFA waarschuwde eerst nog dat locaties mogelijk opnieuw gewijzigd moeten worden vanwege coronabeperkingen, maar het Europese bestuursorgaan verduidelijkte dat de wedstrijden kunnen doorgaan op de thuisterreinen van de clubs.