Benzema verschijnt in oktober voor rechter in Versailles in zaak van sekstape

Karim Benzema moet zich van 20 tot 22 oktober voor de rechter in Versailles verantwoorden voor zijn aandeel in de zaak rond de sekstape van zijn ex-ploegmaat Mathieu Valbuena.

De spits van Real Madrid wordt ervan verdacht zijn voormalige teamgenoot bij de Franse nationale ploeg te hebben aangemoedigd geld te betalen aan afpersers die ermee dreigden intieme beelden van Valbuena te verspreiden.

Valbuena moest naar verluidt 150.000 euro aan een vriend van Benzema betalen om te voorkomen dat een seksvideo van hem openbaar zou worden gemaakt. Benzema heeft altijd beweerd dat hij onschuldig is en vroeg eerder aan het gerecht het onderzoek te annuleren, maar daar ging de Franse justitie niet op in. Door de affaire, die dateert uit 2015, verloor Benzema zijn plaats in de nationale ploeg.

De 33-jarige Benzema riskeert vijf jaar cel en een boete van 75.000 euro.

In het dossier zijn nog vier andere verdachten eveneens doorwezen wegens poging tot chantage en misbruik van vertrouwen.