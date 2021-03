Vorige record gesneuveld: warmste 30 maart sinds begin metingen

Er is dinsdag om 14 uur in Ukkel een temperatuur gemeten van 22,3 graden Celsius. Daarmee is het record voor een 30ste maart gesneuveld, zo heeft KMI-weerman David Dehenauw aangekondigd.

Het vorige dagrecord dateerde van 2017, toen het 21,8 graden werd op 30 maart.

22,3 graden in Ukkel, het oude dagrecord van 2017 (21,8 graden) is geschiedenis. — David Dehenauw (@DDehenauw) March 30, 2021

Ook komende dagen wordt het nog mooi weer. Woensdag kunnen er ’s ochtends lokaal enkele mistbanken voorkomen. Daarna wordt het opnieuw zeer zonnig en vrij warm, met maxima van 18 à 19 graden in de Hoge Ardennen en aan zee, tot 22 à 23 graden in het centrum. In de loop van de namiddag kan er aan de kust opnieuw een zwakke zeebries opsteken.

Donderdag is er nog meer zon. In de meeste streken is het nog vrij warm met maxima van 17 tot 22 graden. Omdat de wind draait naar het noorden tot het noordoosten is het in de kuststreek en over het uiterste westen echter veel koeler met eerder temperaturen tussen 11 en 15 graden.

Vanaf vrijdag wordt het gevoelig frisser. Er waait dan een schrale, matige noordoostenwind.