EK-tegenstander van de Rode Duivels oefent begin juni tegen Duitsland

Denemarken en België stonden in november 2020 tegenover elkaar in de Nations League. Het werd 4-2 voor de Rode Duivels. Foto: BELGA

Denemarken, komende zomer in de groepsfase van het EK tegenstander van de Rode Duivels, werkt op 2 juni een oefeninterland af tegen Duitsland. Dat maakte de Duitse Voetbalbond DFB dinsdag bekend.

De locatie voor de oefenpot is nog niet bekend, maar het zou best kunnen dat het duel in het Oostenrijkse Innsbruck gespeeld wordt, dichtbij Seefeld waar Duitsland gevestigd is tijdens de EK-voorbereiding.

Denemarken staat op 17 juni in het Parkenstadion in de hoofdstad Kopenhagen tegenover de Rode Duivels, op de tweede speeldag van groep B. Op 12 juni openen de Belgen hun toernooi in Sint-Petersburg tegen Rusland, op 21 juni wordt daar de groepsfase afgesloten met het duel tegen Finland.

(belga)