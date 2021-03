“Vals” nazikostuum van ‘schoonbroer’ van Hitler tijdelijk weggehaald uit Legermuseum: “We laten authenticiteit onderzoeken”

Het Koninklijk Legermuseum heeft het nazikostuum weggehaald dat volgens een ex-medewerker vals zou zijn. Onderzoek moet nu uitsluitsel geven over de herkomst van het pronkstuk.

Het Wehrmachtuniform van Waffen-SS-generaal Hermann Fegelein was gisteren niet meer te bezichtigen op de tentoonstelling De ondergang van het Derde Rijk in het Koninklijk Legermuseum. Vorige week berichtte deze krant over een klacht van een ex-personeelslid dat beweerde dat het kostuum wellicht een vervalsing is. In navolging daarvan is het stuk tijdelijk weggehaald.

LEES OOK. Heeft Koninklijk Legermuseum geblunderd met pronkstuk? “Personeel jarenlang onder druk gezet om te zwijgen” (+)

“We zijn zelf overtuigd van de authenticiteit maar we willen het zeker weten en hebben het pak naar het NICC gestuurd, Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, met wie we al jaren samenwerken”, zegt Natasja Peeters, diensthoofd collecties van het Legermuseum. “Het instituut gaat het pak nu onderzoeken om zo goed mogelijk uitsluitsel te brengen over de herkomst.” Het pak zou vanaf woensdag teruggeplaatst worden.

Sinds vandaag hangt dit bordje in de vitrinekast waar het pak van Fegelein tentoongesteld werd. Foto: Olivier Matthys

Hermann Fegelein is de ‘schoonbroer’ van Hitler. Hij was getrouwd met de zus van Eva Braun. Het Legermuseum kocht het pak in 2012 voor 32.000 euro aan. Een ex-personeelslid verklaarde bij monde van zijn advocaat Kristiaan Vandenbussche in onze krant dat het museumpersoneel op de hoogte was dat het pak vals was, maar dat het “onder druk gezet werd om te zwijgen”. Hij diende vorige week een klacht in bij de onderzoeksrechter voor valsheid in geschrifte.

Foto: Olivier Matthys

Het Museum ontkent dat het mensen onder druk heeft gezet. Volgens onze informatie zouden personeelsleden van het Legermuseum een tegenklacht tegen hun oud-collega ingediend hebben wegens laster. Diensthoofd Natasja Peeters kon dat laatste niet bevestigen maar stelt wel dat “het personeel kapot is van deze zaak. Wij worden voorgesteld als een zootje wanbeheerders. Dat is niet zo”.

“Toch verwonderlijk dat men het pak pas nu, na onze klacht bij de onderzoeksrechter, verwijderd heeft voor onderzoek”, reageert advocaat Vandenbussche. “Men wist dit al lang. Trouwens, het enige nuttige onderzoek dat de authenticiteit echt kan vaststellen, moet in Duitsland gedaan worden bij de erfgenamen van de betrokken kleermaker van het kostuum. Zij hebben nog de orderboeken van toen. Je kan er meteen uit opmaken dat het pak aan iemand anders toebehoorde, niet aan Fegelein. Het ingenaaide etiket met de naam van de generaal is vals.”