Duitse bondscoach Joachim Löw vraagt dat spelers worden gehoord in zoektocht naar zijn opvolger

Na het EK neemt Joachim Löw afscheid als bondscoach van de Duitse nationale ploeg. Om een geschikte vervanger te kunnen aanduiden, moeten de bondsverantwoordelijken hun oor ook te luisteren leggen bij de spelers. Dat vertelde hij tijdens een persmoment in Düsseldorf, waar Duitsland zich voorbereidt op het WK-kwalificatieduel met Noord-Macedonië van woensdag.

“Het heeft zeker zin om hen te raadplegen”, zei Löw. “Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Toni Kroos en ook andere spelers hebben ervaring en kunnen goed oordelen over het soort trainer dat er nodig is.” Löw, die al vijftien jaar op post is, weet ook wel dat de beslissing “niet door de ploeg wordt genomen”. “Maar het zou toch goed zijn als de bond ook een paar stemmen uit de kern hoort.” Löw voegde eraan toe dat hij dezelfde boodschap bracht aan bondsvoorzitter Fritz Keller.

“Het is altijd goed als ook naar de mening van de ploeg wordt gevraagd, want onze spelers hebben extreem veel ervaring. In hun clubs hebben zij ook al veel verschillende trainers zien passeren”, aldus Löw. Binnen de Duitse voetbalbond is Oliver Bierhoff als directeur nationale ploegen verantwoordelijk voor de zoektocht naar een opvolger voor Löw. Mogelijk zal diens naam pas na het EK bekend zijn. Begin september moet de nieuwe coach voor het eerst op de bank zitten.

