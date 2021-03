Antwerp geeft korting op abonnementen en post-coronafeest voor supporters

Voetbalclub Antwerp FC heeft een ‘coronaregeling’ uitgewerkt om de Antwerpfans te compenseren voor bijna een heel seizoen zonder voetbal op de tribunes. De abonnees krijgen géén rechtstreekse terugbetaling voor het huidige seizoen, maar een stevige tegemoetkoming als ze hun abonnement voor volgend seizoen verlengen. Dat vernam Gazet van Antwerpen. Elke fan die wat wenst, kan 50% van zijn abonnementsgeld terugbetaald krijgen, geheel of gedeeltelijk in consumptiewaarde. En die abonnees krijgen nog een gratis fandag om de successen van dit seizoen te vieren, eens corona het toelaat.

Het is al maanden hét gespreksonderwerp onder voetbalfans: gaan ze nog iets recupereren van hun vaak duurbetaalde maar vrijwel ongebruikte abonnement bij hun favoriete voetbalclub? Want door corona konden fans afgelopen seizoen amper wedstrijden gaan kijken. De laatste wedstrijden in de Jupiler Pro League mét publiek dateren al van september-oktober vorig jaar én dan telkens nog met een beperkt aantal voetbalsupporters, voor nog geen handvol wedstrijden.

Anderlecht opende begin maart de dans met de melding dat alle 14.000 abonnees van de Brusselse club voor volgend seizoen hun abonnement gratis konden verlengen voor alle 17 thuiswedstrijden in de reguliere competitie. Ook Genk, Cercle Brugge, OHL, Club Brugge, Oostende en Gent lieten weten hun abonnees geheel of gedeeltelijk terug te betalen of gratis te laten verlengen. Het gros van de clubs, waaronder de Antwerpse clubs, lieten weten “nog een oplossing te zoeken”.

Bij Antwerp is de kogel nu door de kerk. Eerder liet het stamnummer al aan alle businessklanten, met de duurste plekken op de hoofdtribune, weten dat ze de resterende helft van de prijs voor hun plaatsen niet meer moesten betalen. En nu heeft de club ook een gelijkaardige regeling uitgewerkt voor de ‘gewone’ abonnees. Mét een fikse korting, zoals beloofd eind vorig seizoen, toen de Antwerpfans in volle coronacrisis toch massaal hun abonnement verlengden.

Foto: BELGA

Helft korting

De 12.500 abonnees van Antwerp FC zullen voor volgend seizoen hetzelfde bedrag betalen als het voorbije seizoen, maar krijgen allemaal een eenmalige korting van 50% op de abonnementsprijs. De fans mogen daarbij zelf kiezen hoe die korting verrekend wordt. Ofwel kiezen ze voor een terugstorting van de helft van de waarde van hun abonnement op hun consumptiekaart (voor drank, eten én de clubshop). Ofwel kiezen ze voor een combinatie: meteen een korting van 25% op de abonnementsprijs én daarnaast 25% teruggestorte waarde van het abonnement op hun consumptiekaart. En er is nog een derde keuze: de die hard-fans die hun club écht door dik en dun willen blijven steunen, kunnen ook afzien van hun korting of consumptiewaarde en de volle pot betalen voor hun abonnement.

De club wil er nog aan toevoegen dat in het abonnement voor volgend seizoen alle thuiswedstrijden in de Jupiler Pro League zitten, inclusief eventuele Play-offs én een gratis fan- annex feestdag. Want op het moment dat de coronapandemie bedwongen is én de overheid terug grootse evenementen toelaat, wil de club een groot feest organiseren om alle successen van afgelopen seizoen nog eens uitgebreid te vieren: van de bekerwinst tot de Europese successen (en hopelijk ook in de competitie).

De verlenging van de abonnementen start na afloop van de reguliere competitie (en voor de start van de Play-offs), in de week van 19 april. De week voordien start de club met een uitgebreide informatecampagne naar alle abonnees persoonlijk over de verschillende opties. De regeling geldt enkel voor bestaande abonnees, niet voor eventuele nieuwe.

Opmerkelijk

De geste van Antwerp FC is opmerkelijk, want net als alle andere profclubs heeft de Great Old een financieel bijzonder zwaar coronajaar achter de rug. In het seizoen 2019-2020 boekte Antwerp al een recordverlies van 14,8 miljoen euro, hoewel het dat seizoen de opbrengsten zag stijgen van 29,4 naar 33,3 miljoen. Maar: op het einde van dat seizoen zag de Great Old de bui al hangen. Door de coronapandemie werden de bekerfinale en de play-offs geschrapt, inclusief bijhorende miljoenen extra commerciële inkomsten.

En dat verlies bleef toenemen, ondanks een succesvolle en lucratieve Europese campagne. Zonder het nog te berekenen deel uit de market pool, het Belgische aandeel van de televisierechten, kreeg Antwerp dankzij de Europa League 6,94 miljoen euro extra op de bankrekening gestort. Maar die extra financiële zuurstof kon niet baten. Eerder dit jaar maakte Antwerp bekend dat het verlies aan inkomsten door de coronapandemie al was opgelopen tot ongeveer 16 miljoen euro.