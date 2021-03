Opvallend veel mensen vragen na of hun naam in gegevensbank van politie opduikt: wat staat er in die databank? En waarvoor wordt ze gebruikt?

Sinds begin dit jaar kreeg het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC) al 140 verzoeken binnen van mensen die willen weten of hun naam opduikt in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie (ANG). In heel 2020 waren dat er maar 300. Vanwaar die plotse stijging? En hoe komt je naam eigenlijk in die databank terecht?