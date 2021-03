Ook Binnenlandse Zaken beveelt onderzoek naar facturen van Sihame El Kaouakibi

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft opdracht gegeven om de facturen van de Brusselse vzw WeLoveBXL van Sihame El Kaouakibi te onderzoeken. De vzw kreeg in 2018 en in 2019 in totaal 200.000 euro subsidies van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), maar met dat geld zou een dressing bij El Kaouakibi thuis gerenoveerd zijn.

Sihame El Kaouakibi richtte WeLoveBXL op in 2017 om jongeren in de Brusselse gemeente Molenbeek te deradicaliseren. De vzw moest een Brusselse kopie worden van de Antwerpse vzw Let’s Go Urban waarmee de Antwerpse politica successen had geboekt.

“We hebben ons vragen gesteld, toen de vzw enkele jaren geleden in Molenbeek neerstreek”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Er bestonden al verschillende Nederlandstalige vzw’s in Molenbeek die een breed netwerk hadden en al jaren aan de weg timmerden. We vroegen ons af waarom zij geen federale subsidies kregen, in plaats van er te geven aan een vereniging die nog opgestart moest worden.” Tot op vandaag is er geen samenwerking tussen de vzw en de gemeente.

VTM onthulde maandagavond dat er geld van de gesubsidieerde vzw gebruikt werd om bij El Kaouakibi thuis in Berchem een dressing te renoveren. De zender diepte daarvoor e-mails en facturen op. De politica liet in mei 2020 de witte kasten van haar dressing met een folie zwart maken. Kostprijs: 3.630 euro. Maar de rekening werd door WeLoveBXL betaald.

Minister Verlinden heeft de FOD Binnenlandse Zaken nu de opdracht gegeven de facturen ten overstaan van de subsidie van WeLoveBXL te onderzoeken.