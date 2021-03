Ziekenhuizen moeten opnieuw opschalen door stijgend aantal covid-patiënten

Verontrustend nieuws voor de ziekenhuizen. Die moeten vanaf dinsdag opnieuw opschalen. Dat betekent dat 60 procent van de bedden op intensieve zorgen vrijgehouden moeten worden voor covidpatiënten. Niet dringende ingrepen die een verblijf op intensieve noodzakelijk maken, worden verplaatst.

Nadat een aantal ziekenhuizen, onder meer in Oost-Vlaanderen, de alarmklok al hadden geluid is nu beslist dat alle ziekenhuizen in ons land tegen volgende week dinsdag moeten overschakelen naar fase 2A. Dat betekent dat 60 procent van de bedden op intensieve zorg moet worden voorbehouden voor covidpatiënten. Dat komt overeen met 1.200 van de 2.000 beschikbare bedden. Tot nog toe moest de helft van alle bedden worden voorbehouden voor niet-covidpatiënten.

Er moet ook 15 procent extra capaciteit voor intensieve zorg worden voorzien. Dat betekent dat de ziekenhuizen dus extra bedden moeten creëren.

De maatregel komt er omdat nu 98 procent van alle bedden op intensieve zorg vol ligt (covid- en niet-covidpatiënten opgeteld). Momenteel hebben 738 covidpatiënten intensieve verzorging nodig, maar dat cijfer stijgt nog elke dag.

#uzbrussel bereidt zich voor op opschaling naar fase2A.Niet-urgente ingrepen worden al casebycase bekeken.Projectie van KBarbé toont piek rond 19/4, hoogte nog onzeker;effect van maatregelen pas te verwachten binnen 10tal dagen.Het worden opnieuw moeilijke dagen voor onze mensen. pic.twitter.com/tZ712rsiN9 — Marc Noppen (@MarcNoppen) March 30, 2021

Niet-dringende en planbare zorgen die gebruikmaken van intensieve zorgen moeten worden uitgesteld, zo staat te lezen in de brief die zonet is verstuurd naar alle ziekenhuizen en VRT Nws kon inkijken.

“Dringende en noodzakelijke ingrepen of noodzakelijke therapieën (zoals kankerbehandelingen of nierdialyse) kunnen wel nog doorgaan.”

“Het worden opnieuw moeilijke dagen voor onze mensen”, zo liet Marc Noppen van UZ Brussel weten op sociale media.