RSCA-doelman Hendrik Van Crombrugge dit seizoen niet meer in actie? “Doel is om hem fit aan voorbereiding te laten starten”

Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge (27) revalideert verder na zijn rugblessure en bijkomende operatie. “Hendrik zal iets langer revalideren na een kleine terugval in de opbouwfase”, staat te lezen op de website van RSCA. Het lijkt erop dat de Belg niet meer in actie zal komen voor Anderlecht dit seizoen.

“We volgen Hendriks herstel nauw op. De komende weken drijven we stap voor stap de trainingsarbeid op. De doelstelling is om Hendrik volgend seizoen volledig fit aan de voorbereiding te laten starten”, aldus Head of Medical, Luc Vanden Bossche. Met die laatste zin lijkt Anderlecht te bedoelen dat Van Crombrugge dit seizoen niet meer fit zal raken. De doelman speelde zijn laatste wedstrijd op 8 november 2020 tegen AA Gent. Sindsdien revalideert hij van een rugblessure die dus langer aansleept dan gedacht. In oktober pakte hij nog zijn allereerste cap ooit voor de Rode Duivels, maar een EK-selectie lijkt heel ver weg nu.