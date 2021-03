Minister Georges Gilkinet (Ecolo) reageert op drukte richting kust: “De Noordzee behoort toe aan iedereen”

Het was dinsdag heel druk in de stations. Foto: BELGA

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) vindt het ‘niet wijs’ om nu met de trein naar de kust te gaan, maar wil het ook niet verbieden.

“Er zijn nog veel andere mooie plekken in ons land, de Ardennen bijvoorbeeld.” Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) vraagt de treinreizigers om ook eens een andere bestemming te overwegen dan altijd weer de kust.

Hij reageert daarmee in de Kamercommissie Mobiliteit op de lange files die vandaag ontstonden in de stations. Mensen raakten niet op de trein naar de kust, omdat alle zitjes al bezet waren. En die files dreigen nog langer te worden in de paasvakantie, wanneer alleen de zitjes aan het raam mogen worden gebruikt. Die maatregel kwam er op vraag van de kustburgemeesters, die vrezen overrompeld te worden door dagtoeristen.

Georges Gilkinet. Foto: BELGA

LEES OOK. Gefrustreerde Tommelein (burgemeester Oostende) boos op NMBS voor te volle treinen naar kust: “Heb hier al lang en vaak voor gewaarschuwd, maar er verandert niets” (+)

Volgens Gilkinet is de trein nochtans een veilig vervoermiddel. Onderzoek van de Duitse spoorwegen wijst uit dat er geen verhoogde besmettingsgraad is bij treingebruikers. En de regels worden behoorlijk nageleefd, ook al werden er intussen al 8.737 overtreders van de mondmaskerplicht beboet.

De NMBS gaat in de paasvakantie bijkomend het aantal vrije plaatsen in de trein monitoren, om de beslissing van het Overlegcomité dat alleen de zitjes aan het raam bezet mogen zijn, te kunnen toepassen. Treinbegeleiders zullen na elke halte het aantal vrije plaatsen doorgeven aan het volgende station, zodat daar het aantal toegelaten reizigers beperkt kan worden.

LEES OOK. ‘Raamregel’ op de trein: wat als er geen plaats meer is en hoe gaan ze dat organiseren? (+)

Er blijft kritiek op het systeem. ‘De vrees blijft dat dit niet zal volstaan om te vermijden dat de stations vollopen met mensen. Waarom niet werken met een reservatiesysteem”, vraagt Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke zich af.

Gilkinet wijst erop dat de meeste reizigers nu al de NMBS-app gebruiken waarin de drukte op de treinen al wordt gesignaleerd. En hij wil de reiziger de vrijheid laten. “De vrijheid om ons te verplaatsen is noodzakelijk voor ons mentaal welzijn”, vindt Gilkinet. “Zelf vind ik het niet wijs om nu naar de kust te gaan, maar ik begrijp het wel. De Noordzee behoort toe aan iedereen.”