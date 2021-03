Zonder haar ‘Playboy’-foto had Instagram nooit bestaan: ongewilde patroonheilige van IT’ers wordt 70

De Zweedse Lena Forsén blaast vandaag zeventig kaarsjes uit. Waarom dat speciaal is? Wel, het eenmalige Playboy-model is de spreekwoordelijke patroonheilige van de computerwetenschap. Haar gewaagde foto was cruciaal in de ontwikkeling van de jpg-standaard. Uw kiekjes op Facebook of Instagram en alle beelden op deze site, zouden er niet zijn zonder haar.