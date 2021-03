Canadese artsen staan voor een raadsel: 43 patiënten hebben plots spasmen, hallucineren en lijden aan geheugenverlies

Artsen in Canada zijn bezorgd dat ze mogelijk te maken hebben met een voorheen onbekende hersenziekte. Als zeker 43 gevallen zijn bekend van patiënten die plots spasmen krijgen, hallucineren en aan geheugenverlies lijden, zonder dat er vooraf symptomen waren van hersenproblemen.

Al meer dan een jaar volgen volksgezondheidsfunctionarissen een “cluster” van 43 gevallen van neurologische aandoeningen. Inwoners hoorden vorige week voor het eerst van het onderzoek een onbekende ziekte die doet denken aan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, een zeldzame, dodelijke hersenziekte.

“We hebben nog geen bewijzen dat het om een gekende ziekte gaat”, zegt dr. Alier Marrero, de neuroloog die het onderzoek van New Brunswick leidt.

Marrero zegt dat patiënten aanvankelijk klaagden over onverklaarbare pijnen, spasmen en gedragsveranderingen , allemaal symptomen die gemakkelijk als angst of depressie konden worden gediagnosticeerd.

Maar gedurende 18 tot 36 maanden begonnen ze cognitieve achteruitgang, spierverslapping, kwijlen en klappertanden te ontwikkelen. Een aantal patiënten kreeg ook angstaanjagende hallucinaties, waaronder het gevoel van insecten die op hun huid kruipen.

In 2015 werd slechts één verdacht geval geregistreerd, maar in 2019 waren er 11 gevallen en in 2020 24. Onderzoekers denken dat er vijf mensen zijn overleden aan de ziekte.

Aangezien artsen nog geen exacte diagnose konden stellen is het ook moeilijk om de juiste medicatie toe te dienen.

Voorlopig zijn er ook geen aanwijzingen dat er een verband zou zijn met Covid-19.