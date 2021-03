Ondanks corona in volle trein naar de kust: waarom nemen we toch zo’n risico?

Vergeet de baksteen; de Belg is geboren met een zandkasteel in de maag. Bij de eerste streep zon zitten de treinen naar de kust overvol. Zelfs in tijden van corona. Zelfs wanneer uitdrukkelijk gevraagd is om het niet te doen. “Het klinkt raar, maar door die kudde naar zee te zien vertrekken, krijgen sommige mensen net zin om ook te gaan.”