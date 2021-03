Lego-bendes wereldwijd in opmars: ze kijken wie duurste tweedehandsdozen heeft en komen je dan beroven

De Franse politie waarschuwt handelaars, verzamelaars maar ook ouders voor een toename aan Legodiefstallen. Aanleiding is de arrestatie van drie dieven die deel uitmaken van een internationale Legobende. Die stelen in winkels maar zoeken ook op internet welke tweedehandsdozen de hoogste prijzen halen, om de eigenaars dan te beroven. Een fenomeen dat vijf jaar geleden in de VS ontstond, maar zich intussen over de hele wereld heeft verspreid.