Lukas Nmecha mist penalty voor Duitsland, maar plaatst zich wel voor kwartfinale EK beloften, ook Nederland door

Nederland en Duitsland hebben zich dinsdag in groep A op het EK voetbal voor beloften geplaatst voor de kwartfinales. De Duitsers speelden in hun derde groepswedstrijd 0-0 gelijk tegen Roemenië, Nederland won met 6-1 van gastland Hongarije. Bij Duitsland waren Anderlecht-spits Lukas Nmecha en Gent-middenvelder Niklas Dörsch opnieuw basisspeler. Nederland moest het zonder Club Brugge-aanvaller Noa Lang doen, want die viel zaterdag in de tweede groepswedstrijd tegen Duitsland (1-1) uit met een knieblessure.

Zonder Lang haalden de Nederlanders de voorhamer boven tegen Hongarije. Dankzij treffers van De Wit (42.), Boadu (47. pen), Gakpo (58. en 70.), Botman (87.) en invaller Brobbey (89.) werd het 6-1. De eerredder van Bolla (65.) kwam er bij 3-0. In hun eerste twee wedstrijden kwamen de Nederlanders tegen Roemenië (1-1) en Duitsland (1-1) niet tot een driepunter. Ze moesten dus winnen om zeker te zijn van een plaats bij de eerste twee in hun poule. Enkel dan mochten ze door naar de kwartfinale. Onze noorderburen bezweken niet onder de druk en deden wat ze moesten doen.

Voor Duitsland volstond tegen Roemenië een 0-0-gelijkspel. Het werd de eerste wedstrijd zonder een goal van Anderlecht-spits Lukas Nmecha. Die scoorde eerder in de zege tegen Hongarije (3-0) en het gelijkspel tegen Nederland (1-1), maar miste deze keer een penalty. Dat Duitsland doorstoot naar de kwartfinale is overigens slecht nieuws voor Anderlecht. De knock-outfase van het EK U21 wordt immers afgewerkt van 31 mei tot 6 juni. In het weekend van 30 mei staat echter mogelijk nog een belangrijke wedstrijd voor Anderlecht op het programma.

