De jacht op Erling Braut Haaland is geopend, maar wie kan 180 miljoen euro betalen?

Sergio Agüero (32) vertrekt aan het einde van het seizoen bij Manchester City. The Citizens worden nu gelinkt aan Erling Braut Haaland (20) en zo is de jacht op het Noorse wonderkind helemaal geopend. Elke topclub droomt van de spits van Borussia Dortmund, maar alleen de allerrijksten kunnen hem betalen. “Hij zal naar een Spaanse of Engelse ploeg vertrekken deze zomer”, zegt Jesse De Preter, makelaar van onder meer bondscoach Roberto Martinez en Rode Duivel Jason Denayer.

Momenteel wordt er een bedrag van 180 miljoen op het hoofd van de Noorse superspits gekleefd. “Een bedrag dat alleen Real Madrid, Bayern München en de grote Engelse ploegen kunnen betalen”, verduidelijkt De Preter. “Barcelona heeft het financieel moeilijk en PSG heeft al problemen gehad met de Financial Fair Play. China kan je ook al afschrijven omdat ze daar nu met een salary cap werken.”

De coronacrisis drukt de marktprijzen in het voetbal, maar voor een vlotscorende, piepjonge spits gaan de bedragen blijkbaar toch nog vlotjes boven de 100 miljoen euro. “Zonder de coronacrisis zou Haaland meer dan 200 miljoen euro kosten”, is De Preter overtuigd. “Neymar werd in 2017 voor 222 miljoen euro verkocht aan PSG, maar de marktwaarde van Neymar was zo hoog omdat hij ook enorm populair is op sociale media. Dat brengt extra fans met zich mee. Haaland is minder populair op dat vlak en moet het meer van zijn sportieve waarde hebben. Hij is een spits die altijd en overal scoort én hij is nog maar 20. Om prijzen te pakken, heb je zo’n spelers nodig. Hij draagt met zijn goals rechtstreeks bij aan de inkomsten van de club. Clubs die prijzen pakken, trekken makkelijker sponsors aan en die brengen geld in het laatje.”

Foto: REUTERS

Nu of nooit voor Dortmund

Er is een goeie reden waarom Haaland met quasi 100 procent zekerheid Dortmund gaat verlaten deze zomer. De Noor heeft een afkoopsom van 75 miljoen euro in zijn contract, maar die gaat pas in in 2022. De Preter: “Het is niet dat Dortmund Haaland per se wil laten gaan, maar het moet wel. Binnen een jaar kan iedereen hem kopen want dan kost hij nog maar 75 miljoen euro. Hij werd vorig jaar in januari gehaald voor 20 miljoen euro en nu gaan ze hem verkopen met meer dan 150 miljoen euro winst, da’s goed geboerd.”

Nog even de duizelingwekkende cijfers van Haaland erbij halen: 20 goals in 14 Champions League-wedstrijden en 104 goals in 152 matchen. Het zijn statistieken die de Noor in het rijtje van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi zetten. “Als ik baas was van een grote club, dan zou ik tussen de 150 en 220 miljoen euro een faire prijs vinden voor Haaland”, zegt De Preter. “Mensen vinden het schandalig dat de prijzen zo hoog zijn, maar dat is nu eenmaal zo. De club die hem betaalt, bepaalt wat hij waard is. Er is nu eenmaal geen limiet op een transferbedrag. Er zijn spelers die voor 100.000 euro verkocht worden, dan moet je ook accepteren dat er transfers zijn van 220 miljoen euro.”