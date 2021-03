Meerdere brandweerkorpsen moeten uitrukken voor zware bedrijfsbrand, vrees voor asbest

Lo-Reninge - In Turkeyen in Lo-Reninge staat schrijnwerkersbedrijf Vandamme houtatelier in lichterlaaie. Uit vrees voor asbest, roept de brandweer de bevolking in de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Meerdere brandweerposten zijn aanwezig om de hevige brand te blussen.

De Brandweer Westhoek werd even voor 20 uur opgeroepen voor een uitslaande industriebrand bij Turkeyen in Lo. Het gaat om een loods van Vandamme houtatelier, een familiebedrijf dat alle werken in de houtsector uitvoert op maat. De brand veroorzaakt een grote rookpluim, die tot kilometers ver te zien is. De brandweer roept buurtbewoners op om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. (lees verder onder de foto)

Er is mogelijk asbest aanwezig in het bedrijf. Foto: wl

“Het gaat om een schrijnwerkersbedrijf, dat volledig in lichterlaaie staat”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “Meerdere brandweerposten zijn ter plaatse met extra tankwagens, autopompen en ladderwagens. Een BE-Alert bericht werd uitgestuurd om de bevolking te verwittigen van de hevige rookontwikkeling. In de nabijheid van de brand wordt gevraagd om de ramen en deuren te sluiten, en de ventilatie uit te schakelen. De brandweerploegen zullen nog ettelijke uren in de weer zijn.” (Lees verder onder de foto)

De brandweer had uren werk met het blussen. Foto: Brandweer Westhoek

Er is een vermoeden dat asbest aanwezig is. Daarom komt er een adviseur gevaarlijke stoffen ter plaatse om definitief uitsluitsel te geven. Later meer.