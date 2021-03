Beloofde coronasteun voor winkeliers plots ingetrokken: “Een mes in de rug”

Van “bijzonder ontstemd” over “schaamteloos” tot “een mes in de rug”. De zelfstandigen- en ondernemersorganisaties zijn unisono niet te spreken over de beslissing van de regering om de vorige week nog beloofde steunmaatregel in te trekken. In de Kamercommissie Sociale Zaken kreeg bevoegd minister Clarinval (MR) flinke kritiek van de oppositie.