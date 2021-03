Topschutter Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) schenkt Servië de zege in WK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan

Servië heeft dinsdagavond op de derde speeldag in groep A van de Europese WK-kwalificaties op bezoek bij Azerbeidzjan een felbevochten 1-2-zege geboekt. Beide Servische doelpunten kwamen op naam van voormalig Anderlecht-aanvaller Aleksandar Mitrovic: op het kwartier opende hij met een lage knal de score voor de bezoekers, na 81 minuten zette hij de 1-2 eindstand op het bord in Bakoe. Tussendoor had Emin Makhmudov van op de stip voor de gelijkmaker gezorgd voor het thuisland.

Voor de nog steeds maar 26-jarige Mitrovic waren het treffer nummer 40 en 41 bij de Servische nationale elf, zijn cijfers zijn er om van te duizelen. In dit drieluik vond hij vijf keer de weg naar de netten, in zijn laatste 32 interlands trof hij 31 keer raak. In totaal staan er nu 64 interlands achter zijn naam. Met die cijfers houdt hij ook Real Madrid-aanvaller Luka Jovic, die tot het einde van het seizoen uitgeleend is aan Eintracht Frankfurt, op de bank.

Sinds afgelopen weekend is hij ook de topschutter aller tijden bij het nationale team. Mitrogol veegde daarmee het reeds 65 jaar oude record van Stjepan Bobek van de tabellen. Die scoorde tussen 1946 en 1956 38 doelpunten voor het toenmalige Joegoslavië, dat na de burgeroorlog in de jaren negentig uit elkaar zou vallen.

Foto: AFP

Met zeven punten uit drie wedstrijden blijft Servië aan de leiding in de groep. Portugal kan dinsdagavond wel nog langszij komen, mits winst in Luxemburg. In groep H haalde Cyprus het in de hoofdstad Nicosia met 1-0 van Slovenië. Middenvelder Ioannis Pittas scoorde op slag van rusten het enige doelpunt van de wedstrijd. Standard-verdediger Kostas Laifis stond de hele wedstrijd centraal achterin bij het thuisland.

Het voormalige team van Johan Walem, momenteel aan de slag bij de vrouwenploeg van RSC Anderlecht, komt voorlopig met vier punten uit drie wedstrijden op de tweede plaats in de groep, op twee punten van leider Rusland. Slovenië telt één punt minder.

(belga)