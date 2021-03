Opvallend: Eerste vrouwelijke scheidsrechter in Engeland

In de vierde klasse van Engeland zal voor het eerst een vrouw de wedstrijd in goede banen leiden. Rebecca Welch mag fluiten in de confrontatie tussen Harrogate Town en Port Vale, en daar kijkt ze zelf erg naar uit.

Eigenlijk is ze niet echt de eerste want in 2010 viel arbiter Tony Bates uit tijdens een wedstrijd tussen Coventry City en Nottingham Forest. Amy Fearn was toen de vervanger van de onfortuinlijke Bates. Technisch gezien is Welch dus niet de eerste maar het is wel de eerste keer dat een vrouw wordt geselecteerd als scheidsrechter.

Dat het iets nieuw is, is te merken aan de reacties binnen het Welchkamp. “Mijn vader is mijn grootste fan dus hij is heel trots”, zegt Welch bij Sky Sports. “Mijn moeder weet niet echt veel van voetbal dus ze weet niet echt wat er gebeurd, maar ook zij is heel trots.”

De debuutwedstrijd van Welch gaat maandag door om vier uur lokale tijd. Het is een match die zich bevindt in de middenmoot van het klassement dus beide teams hebben weinig te verliezen of te winnen.