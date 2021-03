Bart Somers over de zaak-El Kaouakibi: “De blijvende stroom van informatie is zeer verontrustend”

De opeenvolgende berichten over mogelijk gesjoemel met subsidies door Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi zijn “heel verontrustend”, zo heeft Open Vld-minister Bart Somers dinsdag in ‘De Afspraak’ gezegd. Somers rekent er ook op dat El Kaouakibi “snel duidelijkheid creëert”. “Zij heeft de belangrijke opdracht om aan te tonen dat die aantijgingen onjuist zijn. Ze zal dat ook met een zekere overtuiging moeten kunnen doen, anders wordt dit een slepende en uitputtende zaak”, aldus Somers.

El Kaouakibi ligt al een tijdje onder vuur voor mogelijk gesjoemel met subsidies. Uit het verslag van de bewindvoerder bij haar Antwerpse vzw Let’s Go Urban, dat verschillende media de voorbije dagen konden inkijken, zou blijken dat er de voorbije twee jaar meer dan 450.000 euro aan subsidies van de vzw naar andere vennootschappen van het Open Vld-parlementslid vloeide. Nog eens 475.000 euro van haar rekruteringskantoor WannaWork ging naar een vennootschap van El Kaouakibi, Point Urbain. Dat geld was afkomstig van investeerders in het jobplatform.

Dinsdag raakte ook nog bekend dat de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken de facturen van de vzw WeLoveBXL, de Brusselse tak van Let’s Go Urban, onder de loep wil nemen. El Kaouakibi richtte de vzw WeLoveBXL op in 2018 in de Brusselse gemeente Molenbeek. De vzw kreeg in totaal 200.000 euro subsidies. Maar uit e-mailverkeer dat VTM kon inkijken zou blijken dat een deel van die som gebruikt zou zijn om een kleerkast in de privéwoning van El Kaouakibi te bestickeren.

“De blijvende instroom van informatie is heel verontrustend”, zo reageerde Vlaams viceminister-president Bart Somers in ‘De Afspraak’. Somers was in 2019 één van de drijvende krachten achter de politieke lancering van El Kaouakibi. Maar de Open Vld-minister heeft de voorbije weken “geen contact gehad” met El Kaouakibi.

Volgens Somers is El Kaouakibi onschuldig tot het tegendeel bewezen is en is het aan de rechter om te oordelen of El Kaouakibi in de fout is gegaan. Maar het Open Vld-kopstuk is wel “verontrust” door de stroom aan aantijgingen. “Ik kan daar moeilijk zelf conclusies uit trekken, buiten het feit dat er dag na dag nieuwe dingen verschijnen die je wenkbrauwen doen fronsen”, aldus Somers.

Somers bertreurt de lekken in de media en de ‘trial by media’ die nu rond de persoon van El Kaouakibi wordt gevoerd, maar omdat El Kaouakibi een publiek persoon is, moet zij zelf ook de kans grijpen om zich ook publiek te verdedigen. “Het is haar verantwoordelijkheid om duidelijkheid te creëren”, aldus nog Somers.