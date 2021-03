REACTIES. Benteke hoopte op meer minuten, verder enkel blije gezichten: “Hebben getoond hoe goed we zijn” en “Ik zou liever 35 spelers kiezen”

De Rode Duivels wonnen met hun B-ploeg bijzonder vlot van Wit-Rusland. Het werd 8-0. Heel wat jongens toonden zich en achteraf zagen we dan ook vooral blije gezichten voor de camera.

Praet: “Doet deugd na blessure”

Dennis Praet was verrast door de uitslag. “Ik had niet gedacht dat het 8-0 ging worden. Wit-Rusland was een stugge fysieke ploeg met veel lange ballen. Het was opletten, maar we hebben het goed gedaan. We controleerden van begin tot eind. Het kwam goed uit dat we snel scoorden, dan konden wij controleren en dat hebben we goed gedaan. Voor mezelf was het belangrijk dat ik me nog eens kon tonen, want door mijn blessure was het even geleden. Het doet deugd dat de bondscoach nog aan mij denkt. Dat hij mij er terug bij pakt na zo’n lange blessure, is een teken van vertrouwen. Het wordt niet makkelijk om bij de 23 te zijn, maar we zijn goed bezig bij Leicester. Hopelijk ben ik erbij.”

Trossard: “Blij met mijn prestatie”

Leandro Trossard: “Het is leuk als je je eerste goals kunt maken. Het was een mooie overwinning, en dan is het mooi als je daarin een aandeel hebt. Iedereen die minuten krijgt wil zich tonen. Vandaag heeft iedereen dat gedaan, dus we hebben het de bondscoach extra moeilijk gemaakt. Ik ben blij met mijn prestatie, nu moet ik zo verder doen. Mijn bedoeling is om het bij Brighton ook goed te doen en daar te scoren en assists te geven. Als ik het daar goed doe, zal ik er hopelijk bij zijn op het EK.”

Vanaken: “Nu vol gas bij Club Brugge”

Hans Vanaken: “Fijn om twee keer te scoren, al had het meer kunnen zijn ook. Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn met onze prestatie. Morgen/woensdag keer ik terug naar Club Brugge en daar wil ik dezelfde prestaties doortrekken. Vol gas en weer tonen aan de bondscoach dat ik er klaar voor ben. Ik wist niet dat Tsjechië heeft verloren in Wales, maar dat is goed nieuws voor ons. Al moeten we ons als België zijnde gewoon kwalificeren in deze groep.”

Benteke: ‘Ik hoopte op meer minuten”

Christian Benteke scoorde met een heerlijke volley. De spits bewees dat hij zijn plaats heeft in een EK-selectie. Met zijn lengte en techniek kan hij een match openbreken. Toch kon er geen glimlach vanaf na zijn doelpunt. “Ik ben geen expressieve speler”, stelde Benteke. “Maar geloof me. Ik ben tevreden met deze goal en fier op de ploeg. Alleen had ik gehoopt op meer speelminuten. Het is niet frustrerend om achter Romelu of Michy te staan. Je moet hun werk ook respecteren, maar ik wil de vruchten plukken van mijn inzet van de laatste maanden. Gelukkig kon ik me tonen bij mijn invalbeurt en gunde de bondscoach mij een kans. Ik viel erg zelfbewust in en toonde mijn kwaliteiten. We pakten deze match aan als profs.”

Doku: “We wilden vandaag laten zien hoe goed we zijn”

Jérémy Doku: “Deze match was heel belangrijk voor ons, want we hebben iets laten liggen tegen Tsjechië. We wilden vandaag laten zien hoe goed we zijn. Elke minuut die je krijgt, moet je je tonen en laten zien dat je je plaats in de ploeg waard bent. Ik denk dat ik dat heb gedaan vandaag. Ik was heel blij met mijn goal, want ik scoor niet zo vaak. Mijn statistieken moeten veel beter, dat besef ik en daar ben ik op aan het werken.”

Martinez: “Ik zou liever 35 spelers kiezen”

Roberto Martinez: “Ik ben blij met wat ik vandaag heb gezien. Je hebt soms vers bloed nodig. Met elf spelers kan je geen tornooi winnen of kwalificatie afdwingen. Sommigen zorgden voor stabiliteit, anderen zijn meer dragende spelers. De jongere spelers doen het goed. Ze speelden goed samen, werkten samen. Of het moeilijk wordt om hier 23 spelers uit te kiezen? Ik zou er liever 35 kiezen”, lacht de bondscoach. “Dat is de volgende stap, die selectie maken. Maar binnen 18 maanden is er al een WK. Deze groep heeft drie grote tornooien voor de boeg. Wie de EK-selectie mist, moet naar het grotere plaatje kijken. Het draait niet enkel om het EK, want er komen verschrikkelijk drukke maanden aan.”