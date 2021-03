Nog in groep Rode Duivels: Wales klopt Tsjechië met het kleinste verschil

Nog in de groep van de Rode Duivels bekampten de Welshmen de Tsjechen. Als we moesten afgaan op wat we zagen toen onze Duivels naar Tsjechië gingen, maakten de Tsjechen het meeste kans. Maar toch was het Wales dat met 1-0 de drie punten thuis hield. Het begin van de wedstrijd was nochtans grotendeels voor de Tsjechen met twee doelpogingen van Jakub Jankto.

Het was wachten tot de 36ste minuut op een eerste kans. Gareth Bale gaf een tikje aan een voorzet op links maar de Tsjechische doelwachter kon de bal nog over het doelhout tikken. Voor de rest viel er weinig te vertellen over deze confrontatie. De Belgen liepen ondertussen uit tegen Wit-Rusland dus beide ploegen deden er best aan om te winnen.

Tsjechië besloot dan maar om het zichzelf moeilijk te maken. In de 49ste minuut maakt Patrik Schick een zware fout en mocht hij zonder boe of ba gaan douchen. Dat was het moment voor Wales om toe te slaan. Maar het omgekeerde gebeurde Lukas Prodov dribbelde voorbij doelman Danny Ward maar gelukkig voor de Welshmen kon de laatste man de Tsjech nog bijbenen en de bal wegwerken.

Foto: REUTERS

Daarna werd het ook voor Wales allemaal een beetje teveel. Connor Roberts liep tegen zijn tweede gele kaart aan en kon dus ook gaan douchen. Het strijdtoneel was terug gelijk, niet dat er zoveel gebeurde. In de tachtigste minuut was het dan eindelijk eens raak. Gareth Bale gooide een voorzet de zestien in en Daniel James kopte de bal voorbij Vaclik. Dat zorgde ervoor dat de Tsjechen niet gelijk konden komen met onze Duivels. Tsjechië moest komen en ze gooiden alles in de strijd, maar het mocht niet meer baten. Tsjechië verliet Wales met een nederlaag. Een goede zaak voor de Rode Duivels in de stand.